Во Флориде столкнулись два легких самолета: погибли пилоты

Два одномоторных самолета столкнулись в воздухе в районе американского Эджуотера, Флорида.
ЧП произошло над лесом. Несколько самолетов выполняли грузовой полет, когда одна из машин задела крылом другую.
Оба самолета рухнули на землю. Погибли пилоты.
Начато расследование, передает ТАСС.
NTSB: two people killed in mid-air collision between two small planes in Edgewater, FL. See SE-005SA. pic.twitter.com/yHuhmWgMzF— CNN Newsource (@CNNNewsource) 1 апреля 2017 г.
Оба самолета рухнули на землю. Погибли пилоты.
Начато расследование, передает ТАСС.
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