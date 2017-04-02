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  • 02.04, 07:09

    Во Флориде столкнулись два легких самолета: погибли пилоты

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    Во Флориде столкнулись два легких самолета: погибли пилоты

    Во Флориде столкнулись два легких самолета: погибли пилоты

    Во Флориде столкнулись два легких самолета: погибли пилоты
  • Фото: @theledger /twitter.com

    • Два одномоторных самолета столкнулись в воздухе в районе американского Эджуотера, Флорида.

    ЧП произошло над лесом. Несколько самолетов выполняли грузовой полет, когда одна из машин задела крылом другую.


    Оба самолета рухнули на землю. Погибли пилоты.

    Начато расследование, передает ТАСС.

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