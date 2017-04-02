#ТЫСУПЕР!
Поедем, поедим!
ТВ-Эфир
Поедем, поедим!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.04, 14:44
    Соль морская, поваренная, йодированная: почему люди переплачивают за надпись на пачке. еда, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Соль морская, поваренная, йодированная: почему люди переплачивают за надпись на пачке

    комментировать

    Соль морская, поваренная, йодированная: почему люди переплачивают за надпись на пачке

    Соль морская, поваренная, йодированная: почему люди переплачивают за надпись на пачке

      Для приготовления почти любого блюда нужна соль. Это и консервант, и древнейший усилитель вкуса. Кинул щепотку в пресное блюдо, и оно сразу приобрело новый вкус. В последние годы от разнообразия соли в глазах рябит. На полках супермаркетов можно выбрать йодированную, экстра, диетическую, каменную, морскую, поваренная, розовую, серую, черную и даже бамбуковую.

      Правда, часто в пачках с солью можно встретить опасные концентрации химикатов. В йодированной иногда не бывает йода, а вместо морской насыпают обычную каменную. Кому из этих производителей хлеб да соль, а кому соль на живую рану?

      Эксперты советуют от йодированной соли держаться подальше. Во-первых, потому что ГОСТ никак не регламентирует количество йода в соли. То есть можно даже миллиграмм на тонну капнуть, и производитель уже имеет право писать на пачке «йодированная» и ценник накручивать. Во-вторых, потому что у тех, кто питается сбалансированно, дефицита йода быть не может. Самого простого салата из водорослей из морской капусты будет достаточно, чтобы восполнить норму йода. В-третьих, потому что йод испаряется и при готовке горячих блюд и даже крайне быстро улетучивается просто из пачки.

      Кроме того, йодированную соль в заготовках на зиму использовать невозможно, потому что она вступает в реакцию с крахмалом, например, или соленые огурцы становятся горькими.

      Повара напоминают: если при жарке картофель посолить раньше, он сварится. Почти то же самое будет с мясом. Поэтому стейк сначала надо, оказывается, окунуть в подсолнечное масло (оно будет выполнять роль гидрокостюма), а потом посолить положить на сковороду. Так мясо посолится, когда оно уже будет почти готово. А перед подачей уже на тарелке можно положить несколько крупинок соли в мясной сок. Соль лучше использовать размером с кукурузные хлопья. Ими прекрасно приправить стейк, потому что они прямо на газах растворяются на мясе.

      Размер соляных крошек, оказывается, имеет значение, в том числе и для здоровья. Белую и рассыпчатую столь эксперты не советуют покупать, потому что в нее добавляют химикаты.

      Какие производители нагло обманывают с составом и заставляют потребителей переплачивать, выдавая самую обычную соль за диетическую и йодированную?
      Программа «НашПотребНадзор» совместно с некоммерческой организацией Роскачество выбрала независимую лабораторию, где проверила образцы купленной в супермаркетах соли и определила, насколько они качественные и безопасные.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru