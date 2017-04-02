Соль морская, поваренная, йодированная: почему люди переплачивают за надпись на пачке

Для приготовления почти любого блюда нужна соль. Это и консервант, и древнейший усилитель вкуса. Кинул щепотку в пресное блюдо, и оно сразу приобрело новый вкус. В последние годы от разнообразия соли в глазах рябит. На полках супермаркетов можно выбрать йодированную, экстра, диетическую, каменную, морскую, поваренная, розовую, серую, черную и даже бамбуковую.
Правда, часто в пачках с солью можно встретить опасные концентрации химикатов. В йодированной иногда не бывает йода, а вместо морской насыпают обычную каменную. Кому из этих производителей хлеб да соль, а кому соль на живую рану?
Эксперты советуют от йодированной соли держаться подальше. Во-первых, потому что ГОСТ никак не регламентирует количество йода в соли. То есть можно даже миллиграмм на тонну капнуть, и производитель уже имеет право писать на пачке «йодированная» и ценник накручивать. Во-вторых, потому что у тех, кто питается сбалансированно, дефицита йода быть не может. Самого простого салата из водорослей из морской капусты будет достаточно, чтобы восполнить норму йода. В-третьих, потому что йод испаряется и при готовке горячих блюд и даже крайне быстро улетучивается просто из пачки.
Кроме того, йодированную соль в заготовках на зиму использовать невозможно, потому что она вступает в реакцию с крахмалом, например, или соленые огурцы становятся горькими.
Повара напоминают: если при жарке картофель посолить раньше, он сварится. Почти то же самое будет с мясом. Поэтому стейк сначала надо, оказывается, окунуть в подсолнечное масло (оно будет выполнять роль гидрокостюма), а потом посолить положить на сковороду. Так мясо посолится, когда оно уже будет почти готово. А перед подачей уже на тарелке можно положить несколько крупинок соли в мясной сок. Соль лучше использовать размером с кукурузные хлопья. Ими прекрасно приправить стейк, потому что они прямо на газах растворяются на мясе.
Размер соляных крошек, оказывается, имеет значение, в том числе и для здоровья. Белую и рассыпчатую столь эксперты не советуют покупать, потому что в нее добавляют химикаты.
Какие производители нагло обманывают с составом и заставляют потребителей переплачивать, выдавая самую обычную соль за диетическую и йодированную?
Программа «НашПотребНадзор» совместно с некоммерческой организацией Роскачество выбрала независимую лабораторию, где проверила образцы купленной в супермаркетах соли и определила, насколько они качественные и безопасные.
Эксперты советуют от йодированной соли держаться подальше. Во-первых, потому что ГОСТ никак не регламентирует количество йода в соли. То есть можно даже миллиграмм на тонну капнуть, и производитель уже имеет право писать на пачке «йодированная» и ценник накручивать. Во-вторых, потому что у тех, кто питается сбалансированно, дефицита йода быть не может. Самого простого салата из водорослей из морской капусты будет достаточно, чтобы восполнить норму йода. В-третьих, потому что йод испаряется и при готовке горячих блюд и даже крайне быстро улетучивается просто из пачки.
Кроме того, йодированную соль в заготовках на зиму использовать невозможно, потому что она вступает в реакцию с крахмалом, например, или соленые огурцы становятся горькими.
Повара напоминают: если при жарке картофель посолить раньше, он сварится. Почти то же самое будет с мясом. Поэтому стейк сначала надо, оказывается, окунуть в подсолнечное масло (оно будет выполнять роль гидрокостюма), а потом посолить положить на сковороду. Так мясо посолится, когда оно уже будет почти готово. А перед подачей уже на тарелке можно положить несколько крупинок соли в мясной сок. Соль лучше использовать размером с кукурузные хлопья. Ими прекрасно приправить стейк, потому что они прямо на газах растворяются на мясе.
Размер соляных крошек, оказывается, имеет значение, в том числе и для здоровья. Белую и рассыпчатую столь эксперты не советуют покупать, потому что в нее добавляют химикаты.
Какие производители нагло обманывают с составом и заставляют потребителей переплачивать, выдавая самую обычную соль за диетическую и йодированную?
Программа «НашПотребНадзор» совместно с некоммерческой организацией Роскачество выбрала независимую лабораторию, где проверила образцы купленной в супермаркетах соли и определила, насколько они качественные и безопасные.
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