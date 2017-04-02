Прощание с Евтушенко проведут в США и в России

Церемония прощания с Евгением Евтушенко состоится как в США, где поэт жил последние 25 лет, так и в России.
Об этом ТАСС сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.
Михаил Моргулис: «Основная гражданская панихида пройдет в Москве, в одном из больших залов столицы. Но до этого прощание обязательно состоится и в Америке — для друзей, близких и коллег поэта».
Отпевание пройдет в одной из церквей городе Талса (штат Оклохома), где жил Евтушенко. Гражданская панихида, вероятно, будет организована в университете Талсы, где поэт преподавал.
После этого тело Евгения Евтушенко перевезут в Москву. Как ожидается, литератора похоронят в подмосковном писательском поселке Переделкино недалеко от могилы Бориса Пастернака, как того и хотел Евтушенко.
скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.
Михаил Моргулис: «Основная гражданская панихида пройдет в Москве, в одном из больших залов столицы. Но до этого прощание обязательно состоится и в Америке — для друзей, близких и коллег поэта».
Отпевание пройдет в одной из церквей городе Талса (штат Оклохома), где жил Евтушенко. Гражданская панихида, вероятно, будет организована в университете Талсы, где поэт преподавал.
После этого тело Евгения Евтушенко перевезут в Москву. Как ожидается, литератора похоронят в подмосковном писательском поселке Переделкино недалеко от могилы Бориса Пастернака, как того и хотел Евтушенко.
скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.
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