Жертвами наводнений в Австралии стали пять человек

Пять человек погибли в результате наводнений, вызванных циклоном «Дебби» в Австралии; судьба еще троих остается неизвестной.
О гибели людей от удара стихии заявили власти Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Тропический циклон «Дебби» обрушился на северо-восток Австралии в начале недели, и вызванные им ливни привели к большому числу наводнений.
20 тысяч жителей Нового Южного Уэльса до сих пор не могут вернуться в свои затопленные дома. В этом штате и в Квинсленде без электричества остаются около 50 тысяч домов.
Власти полагают, что опасность не ушла вместе с циклоном, и угроза наводнения сохраняется в нескольких районах, передает ТАСС.
20 тысяч жителей Нового Южного Уэльса до сих пор не могут вернуться в свои затопленные дома. В этом штате и в Квинсленде без электричества остаются около 50 тысяч домов.
Власти полагают, что опасность не ушла вместе с циклоном, и угроза наводнения сохраняется в нескольких районах, передает ТАСС.
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