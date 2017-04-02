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  • 02.04, 05:37

    Жертвами наводнений в Австралии стали пять человек

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    Жертвами наводнений в Австралии стали пять человек

    Жертвами наводнений в Австралии стали пять человек

    Жертвами наводнений в Австралии стали пять человек
  • Фото Reuters © 2017

    • Пять человек погибли в результате наводнений, вызванных циклоном «Дебби» в Австралии; судьба еще троих остается неизвестной.

    О гибели людей от удара стихии заявили власти Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Тропический циклон «Дебби» обрушился на северо-восток Австралии в начале недели, и вызванные им ливни привели к большому числу наводнений.

    20 тысяч жителей Нового Южного Уэльса до сих пор не могут вернуться в свои затопленные дома. В этом штате и в Квинсленде без электричества остаются около 50 тысяч домов.

    Власти полагают, что опасность не ушла вместе с циклоном, и угроза наводнения сохраняется в нескольких районах, передает ТАСС.

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