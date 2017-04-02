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  • 02.04, 05:37

    Британские аэропорты и АЭС взяты под усиленную охрану

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    Британские аэропорты и АЭС взяты под усиленную охрану

    Британские аэропорты и АЭС взяты под усиленную охрану

    Спецслужбы Великобритании предписали аэропортам и АЭС усилить охрану из-за угрозы терактов и атак электронных систем безопасности.

    По данным властей, хакеры намерены атаковать системы защиты британских АЭС. Кроме того, террористы нашли способ размещать взрывные устройства в мобильных гаджетах таким образом, чтобы системы безопасности в том числе в аэропортах не смогли их засечь. Об этом пишет Газета.Ru.

    Напомним, в марте в Лондоне произошел крупный теракт. На оживленном Вестминстерском мосту внедорожник сбил несколько десятков пешеходов, затем водитель, 52-летний Халид Масуд, бросился с ножом на полицейского.

    Террориста застрелили. В результате атаки погибли четыре человека и около 50 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство».

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