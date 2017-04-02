Число жертв стихии в Колумбии достигло 250

Из Колумбии приходят новые данные по погибшим в результате схода селевого потока.
Данные о гибели 254 человек озвучил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Красный Крест заявляет о 206 погибших.
Еще 400 человек получили ранения, 220 пропали без вести, сообщает РИА Новости.
Стихия нанесла удар в ночь на субботу, когда переполненные ливнями реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вышли из берегов и вызвали селевой поток. Он обрушился на 17 районов города Мокоа, полностью разрушив 25 домов.
Интерфакс».
Еще 400 человек получили ранения, 220 пропали без вести, сообщает РИА Новости.
Стихия нанесла удар в ночь на субботу, когда переполненные ливнями реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вышли из берегов и вызвали селевой поток. Он обрушился на 17 районов города Мокоа, полностью разрушив 25 домов.
Интерфакс».
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