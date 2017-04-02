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  • 02.04, 04:07

    Число жертв стихии в Колумбии достигло 250

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    Число жертв стихии в Колумбии достигло 250

    Число жертв стихии в Колумбии достигло 250

    Из Колумбии приходят новые данные по погибшим в результате схода селевого потока.

    Данные о гибели 254 человек озвучил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Красный Крест заявляет о 206 погибших.

    Еще 400 человек получили ранения, 220 пропали без вести, сообщает РИА Новости.

    Стихия нанесла удар в ночь на субботу, когда переполненные ливнями реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вышли из берегов и вызвали селевой поток. Он обрушился на 17 районов города Мокоа, полностью разрушив 25 домов.

    Президент Колумбии ввел режим национального стихийного бедствия. Евросоюз уже предложил свою помощь Колумбии в связи с трагедией, сообщает «Интерфакс».

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