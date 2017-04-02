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  • 02.04, 05:37

    Пьяный эстонец убил мать на отдыхе в Хургаде

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    Пьяный эстонец убил мать на отдыхе в Хургаде

    Пьяный эстонец убил мать на отдыхе в Хургаде

    В курортной Хургаде расследуют убийство туристки из Эстонии. Предположительно, женщина погибла от рук собственного сына.

    49-летняя женщина была убита в ходе ссоры с 24-летним сыном, которого она упрекала в чрезмерном употреблении спиртного.

    Несчастная умерла от ранения острым предметом в голову. Во время ссоры сын был пьян.

    Подозреваемый задержан, сообщает РИА Новости.

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