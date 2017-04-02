Пьяный эстонец убил мать на отдыхе в Хургаде

В курортной Хургаде расследуют убийство туристки из Эстонии. Предположительно, женщина погибла от рук собственного сына.
49-летняя женщина была убита в ходе ссоры с 24-летним сыном, которого она упрекала в чрезмерном употреблении спиртного.
Несчастная умерла от ранения острым предметом в голову. Во время ссоры сын был пьян.
Подозреваемый задержан, сообщает РИА Новости.
Несчастная умерла от ранения острым предметом в голову. Во время ссоры сын был пьян.
Подозреваемый задержан, сообщает РИА Новости.
Комментарии