Шестеро детей отравились угарным газом в отеле в США

Ребенок погиб в результате утечки газа в американской гостинице, еще пятеро детей пострадали.
ЧП произошло в гостинице города Найлз, Мичиган. Шестерых детей без сознания обнаружили в зоне крытого бассейна, один из них впоследствии скончался.
Также в результате утечки газа пострадали пятеро взрослых. Персонал и постояльцев гостиницы эвакуировали.
Как показала проверка уровень угарного газа в помещении бассейна в 16 раз превышал норму. Причины утечки пока неизвестны, предполагается, что ее источником мог стать неисправный водонагреватель. Начато расследование, сообщает РИА Новости.
Также в результате утечки газа пострадали пятеро взрослых. Персонал и постояльцев гостиницы эвакуировали.
Как показала проверка уровень угарного газа в помещении бассейна в 16 раз превышал норму. Причины утечки пока неизвестны, предполагается, что ее источником мог стать неисправный водонагреватель. Начато расследование, сообщает РИА Новости.
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