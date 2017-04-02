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  • 02.04, 02:35

    Шестеро детей отравились угарным газом в отеле в США

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    Шестеро детей отравились угарным газом в отеле в США

    Шестеро детей отравились угарным газом в отеле в США

    Ребенок погиб в результате утечки газа в американской гостинице, еще пятеро детей пострадали.

    ЧП произошло в гостинице города Найлз, Мичиган. Шестерых детей без сознания обнаружили в зоне крытого бассейна, один из них впоследствии скончался.

    Также в результате утечки газа пострадали пятеро взрослых. Персонал и постояльцев гостиницы эвакуировали.

    Как показала проверка уровень угарного газа в помещении бассейна в 16 раз превышал норму. Причины утечки пока неизвестны, предполагается, что ее источником мог стать неисправный водонагреватель. Начато расследование, сообщает РИА Новости.

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