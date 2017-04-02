Владимир Путин приедет на медиафорум в Петербурге

В
Санкт-Петербурге на медиафоруме, организованном ОНФ, в понедельник ждут президента Владимира Путина.
В Санкт-Петербург на форум региональных и местных СМИ съехались журналисты со всей страны. В заключительный день медиафорум посетит, как ожидается, Владимир Путин.
Пока участники обсуждают профессиональные темы и подводят итоги конкурса на лучшие журналистские материалы, сообщает сайт Вести.Ru.
Пока участники обсуждают профессиональные темы и подводят итоги конкурса на лучшие журналистские материалы, сообщает сайт Вести.Ru.
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