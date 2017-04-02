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  • 02.04, 01:05

    На марше против терроризма в Лондоне задержали 14 человек

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    • Фото Reuters © 2017, Neil Hall
    На марше против терроризма в Лондоне задержали 14 человек

    На марше против терроризма в Лондоне задержали 14 человек

    На марше против терроризма в Лондоне задержали 14 человек
  • Фото Reuters © 2017, Neil Hall

    • Националисты и антифашисты устроили потасовку на марше против терроризма в Лондоне. Разнимать противников пришлось полицейским.

    По предварительным данным, задержаны 14 человек.

    Около 300 активистов ультраправых организаций «Лига английской обороны» и «Британия прежде всего» начали шествие от Трафальгарской площади, вскоре их встретили представители антифашистских групп. Крупных столкновений удалось избежать благодаря действиям полиции, сообщает ТАСС.

    Акция националистов была посвящена протесту в связи с терактом, который произошел в марте на Вестминстерском мосту в Лондоне. 52-летний террорист Халид Масуд за рулем внедорожника сбил прохожих и трех полицейских, затем с ножом бросился на одного из стражей порядка. Нападавший был застрелен. В результате атаки погибли четыре человека и около 50 пострадали.

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