На марше против терроризма в Лондоне задержали 14 человек

Националисты и антифашисты устроили потасовку на марше против терроризма в Лондоне. Разнимать противников пришлось полицейским.
По предварительным данным, задержаны 14 человек.
Около 300 активистов ультраправых организаций «Лига английской обороны» и «Британия прежде всего» начали шествие от Трафальгарской площади, вскоре их встретили представители антифашистских групп. Крупных столкновений удалось избежать благодаря действиям полиции, сообщает ТАСС.
Акция националистов была посвящена протесту в связи с терактом, который произошел в марте на Вестминстерском мосту в Лондоне. 52-летний террорист Халид Масуд за рулем внедорожника сбил прохожих и трех полицейских, затем с ножом бросился на одного из стражей порядка. Нападавший был застрелен. В результате атаки погибли четыре человека и около 50 пострадали.
Около 300 активистов ультраправых организаций «Лига английской обороны» и «Британия прежде всего» начали шествие от Трафальгарской площади, вскоре их встретили представители антифашистских групп. Крупных столкновений удалось избежать благодаря действиям полиции, сообщает ТАСС.
Акция националистов была посвящена протесту в связи с терактом, который произошел в марте на Вестминстерском мосту в Лондоне. 52-летний террорист Халид Масуд за рулем внедорожника сбил прохожих и трех полицейских, затем с ножом бросился на одного из стражей порядка. Нападавший был застрелен. В результате атаки погибли четыре человека и около 50 пострадали.
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