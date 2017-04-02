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  • 02.04, 01:05
    На Кубани со стрельбой задержали подозрительный автомобиль. Краснодарский край, задержание, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Кубани со стрельбой задержали подозрительный автомобиль

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    На Кубани со стрельбой задержали подозрительный автомобиль

    На Кубани со стрельбой задержали подозрительный автомобиль

    На Кубани со стрельбой задержали подозрительный автомобиль

      Полицейские и росгвардейцы применили оружие при задержании подозрительной машины в станице Казанской на Кубани.

      Как сообщили в УМВД по Краснодарскому краю, Toyota Camry опасно маневрировала, выезжал на встречку, на законные требования об остановке не реагировал. Бойцам Росгвардии пришлось стрелять в воздух холостыми патронами.

      В машине помимо водителя оказались еще двое мужчин. При себе у них был обнаружен травматический пистолет. В настоящее время все трое задержаны, возбуждены административные дела по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции», передает «Интерфакс»

      В соцсетях появилось видеозапись, на которой, как утверждают авторы, запечатлено задержание.

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