На Кубани со стрельбой задержали подозрительный автомобиль

Полицейские и росгвардейцы применили оружие при задержании подозрительной машины в станице Казанской на Кубани.
Как сообщили в УМВД по Краснодарскому краю, Toyota Camry опасно маневрировала, выезжал на встречку, на законные требования об остановке не реагировал. Бойцам Росгвардии пришлось стрелять в воздух холостыми патронами.
В машине помимо водителя оказались еще двое мужчин. При себе у них был обнаружен травматический пистолет. В настоящее время все трое задержаны, возбуждены административные дела по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции», передает «Интерфакс»
В соцсетях появилось видеозапись, на которой, как утверждают авторы, запечатлено задержание.
В машине помимо водителя оказались еще двое мужчин. При себе у них был обнаружен травматический пистолет. В настоящее время все трое задержаны, возбуждены административные дела по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции», передает «Интерфакс»
В соцсетях появилось видеозапись, на которой, как утверждают авторы, запечатлено задержание.
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