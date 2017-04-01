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  • 01.04, 23:33

    Число жертв оползня в Колумбии превысило 150

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    Число жертв оползня в Колумбии превысило 150

    Число жертв оползня в Колумбии превысило 150

    Число жертв оползня в Колумбии превысило 150
  • Фото: @Ejercito_Div6 /twitter.com

    • Растет число погибших в результате схода оползня в Колумбии.

    По последним данным, число жертв стихийного бедствия в муниципалитете Мокоа (департамент Путумайо) достигло 154. Об этом заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос.

    Президент Колумбии объявил чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, сообщает ТАСС.




    Реки вышли из берегов из-за сильных ливней. Потоки воды обрушились на дома рано утром в субботу, застав спящих людей врасплох. Стихия уничтожала мосты на реках, уносила автомобили.

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