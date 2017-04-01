Число жертв оползня в Колумбии превысило 150

Растет число погибших в результате схода оползня в Колумбии.
По последним данным, число жертв стихийного бедствия в муниципалитете Мокоа (департамент Путумайо) достигло 154. Об этом заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос.
Президент Колумбии объявил чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, сообщает ТАСС.
Реки вышли из берегов из-за сильных ливней. Потоки воды обрушились на дома рано утром в субботу, застав спящих людей врасплох. Стихия уничтожала мосты на реках, уносила автомобили.
Президент Колумбии объявил чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, сообщает ТАСС.
Ya están desplegados 600 integrantes @COL_EJERCITO, 370 uniformados de @PoliciaColombia y aeronaves de @FuerzaAereaCol #TodosConMocoa pic.twitter.com/HEAq4G2mSC— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 1 апреля 2017 г.
Atleast 112 people have been killed in Mocoa, Columbia from a landslide & flooding. Pray for them & those in danger. pic.twitter.com/uFFRmTBGJt— The Rouser (@RouserNews) 1 апреля 2017 г.
Реки вышли из берегов из-за сильных ливней. Потоки воды обрушились на дома рано утром в субботу, застав спящих людей врасплох. Стихия уничтожала мосты на реках, уносила автомобили.
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