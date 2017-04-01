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  • 01.04, 22:03
    Момент взрыва на карнавале в пригороде Парижа попал на видео. взрывы, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Момент взрыва на карнавале в пригороде Парижа попал на видео

    1 комментарий
    Момент взрыва на карнавале в пригороде Парижа попал на видео

    Момент взрыва на карнавале в пригороде Парижа попал на видео

    Момент взрыва на карнавале в пригороде Парижа попал на видео

      В результате ЧП, случившегося вечером в коммуне Вильпент, пострадали почти два десятка человек.

      Момент взрыва на карнавале под столицей Парижа был зафиксирован на видео. Мощный взрыв прогремел в тот момент, когда собравшиеся готовились поджечь чучело, сделанное из дерева и соломы. Сразу после взрыва вспыхнул огонь.

      На кадрах видно, как куски дерева из чучела разлетались в разные стороны. В толпе раздались крики, шокированные люди в панике начали разбегаться.

      В результате ЧП пострадали 19 человек, в том числе мэр коммуны Вильпент. Она получила ранение в ногу. Из числа пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.

      Взрыв прогремел в 17:30 по местному времени. На место ЧП прибыла полиция, медики и спасатели. По предварительным данным, случившееся — не теракт, а несчастный случай.

      Известно, что на карнавале, который в пригороде Парижа традиционно организовывают для маленьких жителей, находились около тысячи детей.

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