Евтушенко перед смертью пожелал мира между Россией и США

Поэт Евгений Евтушенко за день до кончины озвучил свою последнюю мечту. Он хотел восстановления мирных и дружеских отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом рассказал близкий друг поэта, почетный консул Белоруссии в Америке Михаил Моргулис.
В последние дни Моргулис часто беседовал со своим другом. За день до своего ухода Евтушенко заявил об осознании того, что он умирает. В ответ на это Моргулис спросил, не хочет ли он оставить людям какое-то послание.
Евгений Евтушенко: «Я бы очень хотел, чтобы между Россией и Америкой был мир, восстановилась дружба, и чтобы каждый человек в этих странах был бы счастлив. А все остальное людям я сказал в своих стихах».
Также Евтушенко рассказал, что всегда грустит, когда вспоминает молодость. По его словам, только в этот период жизни можно быть «безусловно счастливым», передает ТАСС.
Михаил Моргулис: «И я тогда ответил ему, что можно быть счастливым всегда, в любом возрасте, особенно, когда тебя любит столько людей во всем мире, как любят его, поэта Евтушенко».
Как сообщалось, поэт Евгений Евтушенко скончался сегодня в клинике в США на 85-м году жизни. По словам его жены, причиной смерти стала остановка сердца.
Евгений Евтушенко: «Я бы очень хотел, чтобы между Россией и Америкой был мир, восстановилась дружба, и чтобы каждый человек в этих странах был бы счастлив. А все остальное людям я сказал в своих стихах».
Также Евтушенко рассказал, что всегда грустит, когда вспоминает молодость. По его словам, только в этот период жизни можно быть «безусловно счастливым», передает ТАСС.
Михаил Моргулис: «И я тогда ответил ему, что можно быть счастливым всегда, в любом возрасте, особенно, когда тебя любит столько людей во всем мире, как любят его, поэта Евтушенко».
Как сообщалось, поэт Евгений Евтушенко скончался сегодня в клинике в США на 85-м году жизни. По словам его жены, причиной смерти стала остановка сердца.
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