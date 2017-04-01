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  • 01.04, 22:03

    Мэр коммуны под Парижем пострадала при взрыве на карнавале

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    Мэр коммуны под Парижем пострадала при взрыве на карнавале

    Мэр коммуны под Парижем пострадала при взрыве на карнавале

    Мэр коммуны под Парижем пострадала при взрыве на карнавале
  • Фото: Jacky Carrel G /pscp.tv

    • По предварительной информации, взрыв на общественном мероприятии не был терактом.

    Мэр коммуны Вильпент под Парижем пострадала при взрыве на карнавале. Она получила ранение ноги. Всего, по данным портала Francetvinfo, число раненых составляет 19, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что к медикам за помощью обратились около 30 человек, получивших травмы или находящих в состоянии шока.

    Взрыв прогремел в 17:30 по местному времени (18:30 по Москве), когда на карнавале готовились поджечь чучело из дерева и соломы. При взрыве искры и куски дерева разлетались в разные стороны.

    По предварительным данным, произошел несчастный случай. Случившееся не было террористической атакой.

    Посетителями карнавала, который традиционно устраивает Вильпент для маленьких жителей, были около тысячи детей.

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