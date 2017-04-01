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  • 01.04, 23:34
    Акула проглотила тюленя на глазах у туристов: видео. акулы, Африка, животные, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Акула проглотила тюленя на глазах у туристов: видео

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    Акула проглотила тюленя на глазах у туристов: видео

    Акула проглотила тюленя на глазах у туристов: видео

    Акула проглотила тюленя на глазах у туристов: видео

      Туристы стали свидетелями нападения крупной акулы на тюленя у берегов Южной Африки. Этот момент им удалось снять на видео.

      Люди отправились на лодке в специальный тур, в рамках которого им обещали показать большую белую акулу. Хищника привлекли специальной приманкой. Однако вскоре рядом с лодкой появился небольшой тюлень, и акула переключилась на него.

      Тюлень попытался ускользнуть, но после нескольких подводных маневров он оказался зажат в огромных челюстях. Охота заняла несколько секунд.

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