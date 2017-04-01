Акула проглотила тюленя на глазах у туристов: видео

Туристы стали свидетелями нападения крупной акулы на тюленя у берегов Южной Африки. Этот момент им удалось снять на видео.

Люди отправились на лодке в специальный тур, в рамках которого им обещали показать большую белую акулу. Хищника привлекли специальной приманкой. Однако вскоре рядом с лодкой появился небольшой тюлень, и акула переключилась на него.



Тюлень попытался ускользнуть, но после нескольких подводных маневров он оказался зажат в огромных челюстях. Охота заняла несколько секунд.