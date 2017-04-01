Более 120 человек погибли при сходе оползня в Колумбии

Число жертв схода селевого потока превышает 120. Не исключено, что число погибших может еще возрасти.
При сходе оползня в департаменте Путумбайо в Колумбии погибли по меньшей мере 127 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на президента страны Хуана Мануэля Сантоса.
Многие жители города Мокоа после удара стихии числятся пропавшими, поэтому число погибших еще может увеличиться. Красный крест сообщает о 180 раненых при сходе селевого потока и 200 пропавших без вести.
Установлено, что причиной оползня стал выход из берегов реки Мокоа после проливных дождей. После схода селевого потока город Мокоа, в котором проживают порядка 45 тысяч людей, остается без электричества. От стихии пострадали 17 районов.
Президент Колумбии отравился в пострадавший город, чтобы на месте координировать оказание помощи населению.
Многие жители города Мокоа после удара стихии числятся пропавшими, поэтому число погибших еще может увеличиться. Красный крест сообщает о 180 раненых при сходе селевого потока и 200 пропавших без вести.
Установлено, что причиной оползня стал выход из берегов реки Мокоа после проливных дождей. После схода селевого потока город Мокоа, в котором проживают порядка 45 тысяч людей, остается без электричества. От стихии пострадали 17 районов.
Президент Колумбии отравился в пострадавший город, чтобы на месте координировать оказание помощи населению.
Комментарии