Появилось видео с места взрыва на карнавале в пригороде Парижа

По данным местных СМИ, взрыв на карнавале в пригороде французской столицы не имеет отношения к терроризму.
ЧП случилось в коммуне Вильпент в пригороде Парижа. Информация о пострадавших разнится. По предварительным сведениям, за помощью медиков после случившегося обратились порядка 30 человек. Сообщается, что трое пострадавших получили серьезные ранения, передает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.
На видео, снятом на месте ЧП, видно, что после того, как прогремел взрыв, вспыхнул пожар. Известно, что ЧП произошло, когда на карнавале готовились поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.
Точная причина взрыва пока не известна, но, предварительно, произошедшее — несчастный случай, а не теракт. На месте работают медики, спасатели и правоохранители.
На видео, снятом на месте ЧП, видно, что после того, как прогремел взрыв, вспыхнул пожар. Известно, что ЧП произошло, когда на карнавале готовились поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.
Точная причина взрыва пока не известна, но, предварительно, произошедшее — несчастный случай, а не теракт. На месте работают медики, спасатели и правоохранители.
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