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  • 01.04, 22:03
    Подруга Максаковой рассказала о слежке за Вороненковым. Госдума, депутаты, Киев, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Подруга Максаковой рассказала о слежке за Вороненковым

    2 комментария
    Подруга Максаковой рассказала о слежке за Вороненковым

    Подруга Максаковой рассказала о слежке за Вороненковым

    Подруга Максаковой рассказала о слежке за Вороненковым

      Украинские следователи до сих пор ни на шаг не продвинулись в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Тем временем преступление обрастает новыми фактами.

      Ольга Курносова сейчас является самым близким человеком в Киеве для Марии Максаковой. Именно эта неприметная женщина всю похоронную процессию находилась по правую руку от вдовы. Изначально они сошлись на почве эмиграции из России.

      Ольга Курносова: «Это сложное заказное убийство, в котором как минимум 4–5 звеньев от организатора до исполнителя. То, что за ним следили, он говорил и Илье Пономарёву тоже. Говорил, что он опасается за свою жизнь».

      Место преступления — самый центр Киева. Разгар дня, множество ненужных свидетелей. Неужели убийцы действительно знали, что именно здесь, именно в это время в охране Вороненкова появится брешь?

      Ольга Курносова: «Дениса охраняла не СБУ, то есть это не была государственная охрана».

      Два личных телохранителя всегда сопровождали Вороненкова и Максакову. В украинской столице супруги были неразлучны и на все встречи ходили вместе. И только в то утро, за час до убийства, уставшая прима решает остаться дома, а вместе с ней и один из охранников. Именно это, возможно, спасет Максакову, но погубит Вороненкова. Ведь рядом с ним будет всего один телохранитель.

      Подробности — в репортаже.

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