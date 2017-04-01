В Одессе подорвали автомобиль экс-кандидата в мэры Дарта Вейдера

Сегодня в Одессе в автомобиле сдетонировало маломощное взрывное устройство. Поврежденный автомобиль принадлежит
34-летнему местному жителю, который баллотировался на пост главы городской администрации как Дарт Вейдер.
В момент детонации взрывного устройства сам политик был в салоне авто вместе с родными, передает РИА Новости со ссылкой на нацполицию Украины в Одесской области.
Нацполиция Украины: «Сегодня утром, в 8:30, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства в автомобиле 34-летнего одессита, когда он вместе с семьей находился в машине».
По данным местного издания «Таймер», машина принадлежит Жану Николаенко, который участвовал в последних выборах мэра Одессы под именем Дарта Вейдера, героя из киносаги «Звездные войны».
В полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, машина получила незначительные повреждения. Однако правоохранители восприняли случившееся серьезно и возбудили дело по статье «Покушение на Убийство».
На Украине образ Дарта Вейдера и некоторых других героев из вселенной «Звездных войн» популярен в политической сфере. В частности, кандидат с именем владыки ситхов баллотировался на пост главы государства.
Нацполиция Украины: «Сегодня утром, в 8:30, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства в автомобиле 34-летнего одессита, когда он вместе с семьей находился в машине».
По данным местного издания «Таймер», машина принадлежит Жану Николаенко, который участвовал в последних выборах мэра Одессы под именем Дарта Вейдера, героя из киносаги «Звездные войны».
В полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, машина получила незначительные повреждения. Однако правоохранители восприняли случившееся серьезно и возбудили дело по статье «Покушение на Убийство».
На Украине образ Дарта Вейдера и некоторых других героев из вселенной «Звездных войн» популярен в политической сфере. В частности, кандидат с именем владыки ситхов баллотировался на пост главы государства.
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