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  • 01.04, 19:01

    В Одессе подорвали автомобиль экс-кандидата в мэры Дарта Вейдера

    1 комментарий
    В Одессе подорвали автомобиль <nobr>экс-кандидата</nobr> в мэры Дарта Вейдера

    В Одессе подорвали автомобиль экс-кандидата в мэры Дарта Вейдера

    В Одессе подорвали автомобиль <nobr>экс-кандидата</nobr> в мэры Дарта Вейдера
  • Фото: timer-odessa.net

    • Сегодня в Одессе в автомобиле сдетонировало маломощное взрывное устройство. Поврежденный автомобиль принадлежит 34-летнему местному жителю, который баллотировался на пост главы городской администрации как Дарт Вейдер.

    В момент детонации взрывного устройства сам политик был в салоне авто вместе с родными, передает РИА Новости со ссылкой на нацполицию Украины в Одесской области.

    Нацполиция Украины: «Сегодня утром, в 8:30, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства в автомобиле 34-летнего одессита, когда он вместе с семьей находился в машине».

    По данным местного издания «Таймер», машина принадлежит Жану Николаенко, который участвовал в последних выборах мэра Одессы под именем Дарта Вейдера, героя из киносаги «Звездные войны».

    В полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, машина получила незначительные повреждения. Однако правоохранители восприняли случившееся серьезно и возбудили дело по статье «Покушение на Убийство».

    На Украине образ Дарта Вейдера и некоторых других героев из вселенной «Звездных войн» популярен в политической сфере. В частности, кандидат с именем владыки ситхов баллотировался на пост главы государства.

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