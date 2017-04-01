Ранняя пенсия: как уйти на заслуженный отдых в 35 лет

Репортеры «Центрального телевидения» выяснили, возможно ли вместо того, чтобы гадать и переживать о том, в каком возрасте чиновники позволят нам уйти на пенсию, взять ситуацию в свои руки и уйти на заслуженный отдых в 35 лет.
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Нынешнее поколение американцев все больше мечтает о том, чтобы как можно раньше избавиться от работы и уйти на заслуженный отдых. Например, лет в 45, а еще лучше в 30. Именно так поступила молодая пара Джереми Джейкобсон и Уинни Цэн. Они, однажды решив, что не хотят провести в душных офисах лучшие дни своей жизни, увлеклись новым модным движением, цель которого — уйти на безбедную пенсию в самом расцвете сил.
При этом они смогли доказать, что это возможно не только на словах, но и на деле. Вот уже четыре года они нигде не работают и беззаботно путешествуют по всему миру вместе со своим маленьким сыном.
У находчивой пары уже появились тысячи последователей, а у модного движения модное название — Fuck you money, то есть «К черту деньги».
Репортер «Центрального телевидения» разбиралась, возможно ли осуществить такой план в России и что нужно сделать уже прямо сейчас, чтобы выйти на пенсию как можно раньше и просто наслаждаться жизнью. Подробности — в видеоматериале.
При этом они смогли доказать, что это возможно не только на словах, но и на деле. Вот уже четыре года они нигде не работают и беззаботно путешествуют по всему миру вместе со своим маленьким сыном.
У находчивой пары уже появились тысячи последователей, а у модного движения модное название — Fuck you money, то есть «К черту деньги».
Репортер «Центрального телевидения» разбиралась, возможно ли осуществить такой план в России и что нужно сделать уже прямо сейчас, чтобы выйти на пенсию как можно раньше и просто наслаждаться жизнью. Подробности — в видеоматериале.
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