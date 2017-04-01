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  • 01.04, 22:03
    Ранняя пенсия: как уйти на заслуженный отдых в 35 лет. пенсии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ранняя пенсия: как уйти на заслуженный отдых в 35 лет

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    Ранняя пенсия: как уйти на заслуженный отдых в 35 лет

    Ранняя пенсия: как уйти на заслуженный отдых в 35 лет

    Ранняя пенсия: как уйти на заслуженный отдых в 35 лет

      Репортеры «Центрального телевидения» выяснили, возможно ли вместо того, чтобы гадать и переживать о том, в каком возрасте чиновники позволят нам уйти на пенсию, взять ситуацию в свои руки и уйти на заслуженный отдых в 35 лет.

      Нынешнее поколение американцев все больше мечтает о том, чтобы как можно раньше избавиться от работы и уйти на заслуженный отдых. Например, лет в 45, а еще лучше в 30. Именно так поступила молодая пара Джереми Джейкобсон и Уинни Цэн. Они, однажды решив, что не хотят провести в душных офисах лучшие дни своей жизни, увлеклись новым модным движением, цель которого — уйти на безбедную пенсию в самом расцвете сил.

      При этом они смогли доказать, что это возможно не только на словах, но и на деле. Вот уже четыре года они нигде не работают и беззаботно путешествуют по всему миру вместе со своим маленьким сыном.

      У находчивой пары уже появились тысячи последователей, а у модного движения модное название — Fuck you money, то есть «К черту деньги».

      Репортер «Центрального телевидения» разбиралась, возможно ли осуществить такой план в России и что нужно сделать уже прямо сейчас, чтобы выйти на пенсию как можно раньше и просто наслаждаться жизнью. Подробности — в видеоматериале.

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