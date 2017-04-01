В Татарстане мужчина избил школьницу и отобрал у нее 17 рублей

В Татарстане задержан мужчина, который избил
12-летнюю девочку и отобрал у нее 17 рублей.
Как сообщается на сайте СУ СК по Татарстану, инцидент произошел в Чистополе.
Из сообщения СУ СК по Татарстану: «Девочка возвращалась домой от бабушки, к ней подошел незнакомый мужчина и, обхватив за шею, отобрал 17 рублей. Потом он предложил проводить ребенка до дома. Оказавшись во дворе дома, мужчина толкнул девочку в сугроб, затем нанес несколько ударов по лицу и потребовал, чтобы она принесла ему 1000 рублей. Однако девочка смогла вырваться и убежала домой».
Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний уроженец Чистополя, проживающий в Рыбно-Слободском районе республики. Мужчина признался в совершении преступления и сообщил, что напал на девочку, поскольку у него не было денег на дорогу до дома.
Подозреваемый семь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе четыре раза за грабеж. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия».
Из сообщения СУ СК по Татарстану: «Девочка возвращалась домой от бабушки, к ней подошел незнакомый мужчина и, обхватив за шею, отобрал 17 рублей. Потом он предложил проводить ребенка до дома. Оказавшись во дворе дома, мужчина толкнул девочку в сугроб, затем нанес несколько ударов по лицу и потребовал, чтобы она принесла ему 1000 рублей. Однако девочка смогла вырваться и убежала домой».
Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний уроженец Чистополя, проживающий в Рыбно-Слободском районе республики. Мужчина признался в совершении преступления и сообщил, что напал на девочку, поскольку у него не было денег на дорогу до дома.
Подозреваемый семь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе четыре раза за грабеж. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия».
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