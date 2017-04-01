Отборочный тур проекта «Ты супер!» завершился возвращением выбывшего участника

В финальный день отборочного тура на сцену шоу «Ты супер!» вышли еще 12 талантливых ребят. Многие конкурсанты для участия в проекте впервые покинули родные места и оказались на большой сцене. И как бы ни оценили члены жюри их выступления, каждый из участников уже достоин многократного «Ты супер!».
В финальный день отборочного тура одного из участников — Максима Михальцова из Хакасии — пришел поддержать певец Алексей Гоман, который предложил конкурсанту спеть дуэтом.
Надежду Чехову из Калужской области, которая несколько лет назад нашла родного брата и вскоре была вынуждена с ним расстаться: парня забрали в армию. Команда проекта «Ты супер!» буквально совершила чудо, привезя его для встречи с сестрой. Как оказалось, вокальный талант у них с сестрой — семейная черта. Юноша поразил жюри своим выступлением.
Итак, отборочный тур проекта «Ты супер!» завершен. За это время участники многому научились, побывали там, где и не рассчитывали оказаться, встретились с настоящими звездами эстрады. В проекте приняли участие без малого 100 талантливых ребят, из них 57 прошли в следующий тур. Кто из конкурсантов, не прошедших отборочный этап, благодаря голосу ведущего Вадима Такменёва получил шанс продолжить участие в проекте? И почему этот счастливчик оказался в сложном и несправедливом, по мнению самих судей, положении? Подробности — в выпуске.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 8 апреля в 20:00.
Все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. Напомним, что с помощью приложения для Android и iOS можно оперативно узнавать новости проекта и голосовать за понравившихся юных вокалистов.
Кроме того, теперь и маленькие поклонники проекта могут проявить свои таланты, приняв участие в караоке-акции «Ты супер!».
Надежду Чехову из Калужской области, которая несколько лет назад нашла родного брата и вскоре была вынуждена с ним расстаться: парня забрали в армию. Команда проекта «Ты супер!» буквально совершила чудо, привезя его для встречи с сестрой. Как оказалось, вокальный талант у них с сестрой — семейная черта. Юноша поразил жюри своим выступлением.
Итак, отборочный тур проекта «Ты супер!» завершен. За это время участники многому научились, побывали там, где и не рассчитывали оказаться, встретились с настоящими звездами эстрады. В проекте приняли участие без малого 100 талантливых ребят, из них 57 прошли в следующий тур. Кто из конкурсантов, не прошедших отборочный этап, благодаря голосу ведущего Вадима Такменёва получил шанс продолжить участие в проекте? И почему этот счастливчик оказался в сложном и несправедливом, по мнению самих судей, положении? Подробности — в выпуске.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 8 апреля в 20:00.
Все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. Напомним, что с помощью приложения для Android и iOS можно оперативно узнавать новости проекта и голосовать за понравившихся юных вокалистов.
Кроме того, теперь и маленькие поклонники проекта могут проявить свои таланты, приняв участие в караоке-акции «Ты супер!».
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