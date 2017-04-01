«Локомотив» обыграл «Уфу» на выезде

Московский «Локомотив» победил «Уфу» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Игра состоялась в Уфе и завершилась победой столичного клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил Джефферсон Фарфан.



Победа позволила «Локомотиву» подняться на восьмое место в турнирной таблице, в активе железнодорожников 30 очков. «Уфа» занимает пятое место — у нее 32 очка.