Высокогорная олимпиада чудачеств: в Сочи установили новый рекорд по спуску в купальниках

Горнолыжные курорты Красной Поляны оккупировали толпы сказочных существ, по склонам мчатся лыжники и сноубордисты в купальниках, а воздух сотрясают звуки музыкального фестиваля. Эта огромная вечеринка — один из самых необычных карнавалов в мире BoogelWoogel. На него в этом году собрались около 20 тысяч гостей, и не только ради веселья.
На несколько дней Красная Поляна стала местом, где можно не только прокатиться по склонам, но и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Три дня высокогорного фестиваля — три заявки на рекорд. Первый в мире высокогорный оркестр, где не важно, как ты умеешь кататься, и никто не обращает внимания на твое умение играть, задал ритм для мирового признания.
Массовый спуск в карнавальных костюмах — еще одно событие, которое привлекло тысячи туристов. С горы съезжали борцы сумо и феи, снегурочки и розовые коровы. Команда пиратских капитанов устроила показательные выступления.
Основное внимание и зрителей, и строгого жюри было приковано к спуску в купальных костюмах. Откровенные наряды вполне уместны — на трассе почти плюс 20 градусов. Главное условие — ничего лишнего, только шлем, лыжи или сноуборд, пляжный костюм и отличное настроение.
В прошлом году здесь же был установлен первый рекорд — на этот раз нашлось гораздо больше смельчаков — судя по номерам, с горы спустились почти полторы тысячи человек из разных городов.
Уже через пару месяцев из Лондона должно прийти официальное подтверждение рекорда. Но организаторы уверены: рекорд побит и с запасом.
Только за первые два дня фестиваля Красную Поляну посетили почти 20 тысяч человек. Высокогорная олимпиада чудачеств пользуется большим спросом. И хотя проходит она перед закрытием сезона, кататься в горах можно до начала мая.
Массовый спуск в карнавальных костюмах — еще одно событие, которое привлекло тысячи туристов. С горы съезжали борцы сумо и феи, снегурочки и розовые коровы. Команда пиратских капитанов устроила показательные выступления.
Основное внимание и зрителей, и строгого жюри было приковано к спуску в купальных костюмах. Откровенные наряды вполне уместны — на трассе почти плюс 20 градусов. Главное условие — ничего лишнего, только шлем, лыжи или сноуборд, пляжный костюм и отличное настроение.
В прошлом году здесь же был установлен первый рекорд — на этот раз нашлось гораздо больше смельчаков — судя по номерам, с горы спустились почти полторы тысячи человек из разных городов.
Уже через пару месяцев из Лондона должно прийти официальное подтверждение рекорда. Но организаторы уверены: рекорд побит и с запасом.
Только за первые два дня фестиваля Красную Поляну посетили почти 20 тысяч человек. Высокогорная олимпиада чудачеств пользуется большим спросом. И хотя проходит она перед закрытием сезона, кататься в горах можно до начала мая.
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