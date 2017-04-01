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  • 01.04, 17:30
    В Армении объявлен день тишины перед выборами в парламент. Армения, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Армении объявлен день тишины перед выборами в парламент

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    В Армении объявлен день тишины перед выборами в парламент

    В Армении объявлен день тишины перед выборами в парламент

      Сегодня в Армении день тишины перед воскресными выборами в Национальное собрание республики.

      Выборы станут первым подобным голосованием после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. По всей стране откроется более 2000 участков, на них ждут 2,5 миллиона человек. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

      В бюллетенях — пять партий и четыре блока. Чтобы попасть в парламент, им необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Большая часть политических сил нацелена на сближение с Россией, в сторону Запада смотрят лишь «Свободные демократы» и блок с говорящим названием «Исход».

      Согласно данным соцопросов, впереди правящая Республиканская партия Армении и оппозиционный блок «Царукян». Им прочат 44 и 36% голосов соответственно.

      Выборы впервые проходят по пропорциональной избирательной системе, что является требованием нового Избирательного кодекса. Избиратели будут голосовать по общегосударственным партийным спискам, а в 13 избирательных округах Армении — по территориальным (рейтинговым) спискам.

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