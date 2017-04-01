Немецкие политики на фоне финансовых претензий США заговорили о выходе Германии из НАТО

Дональд Трамп, прокладывая себе путь в Белый дом, обещал, что заставит евробюрократов раскошелиться за развернутый над Европой американский зонтик безопасности. Мысли о том, что и без того раздутому американскому военному бюджету пора бы избавиться от европейских нахлебников, звучат за океаном все чаще и в словах весьма сдержанных политиков и военных экспертов.
Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин в Берлине и Вашингтоне попробовал выяснить, неужели Америка действительно намерена перевести взаимоотношения с европейскими союзниками на товарно-денежные, что в таком случае будет с НАТО и какую выгоду из всего этого может извлечь Россия.
На официальном сайте Берлина уже неделю висит объявление о наборе русскоговорящей массовки для апрельских учений НАТО. Политик Уве Леман-Браунс такими новостями ошарашен: он был первым политиком ФРГ, посетившим Советский Союз, столько сил тогда положил на сближение стран, и куда теперь все катится?
Уве Леман-Браунс: «На мой взгляд, Россия когда-нибудь должна стать частью НАТО. И тогда у нас будет действительно мощное объединение против ИГИЛ („Исламское государство“, запрещено в РФ) и других преступных сил. Это моя мечта».
А когда-то мечта о едином военном союзе с Россией была реальностью. Директор берлинского «Музея союзников» Бернд фон Костка с сожалением показывает, как пути западных стран и СССР разошлись и как неуютно от этого пришлось его родной Германии.
Бернд фон Костка: «Сегодня шпионы работают совершенно по-другому, но их полно. Турки шпионят в Германии, американцы шпионят в Германии. Все друг за другом следят, и никто друг другу больше не верит».
А другое детище холодной войны — НАТО — в историю не кануло и продолжало наращивать силы. Но теперь встал другой вопрос: кто платит — США, как прежде, или все остальные? И Трамп со своими новыми взглядами на перекошенную бухгалтерию альянса выбора Европе, похоже, не оставил. Ведь из 27 стран только пять платят требуемые 2% ВВП.
Для американского генерал-майора в отставке Пола Валлели не секрет, что после победного для альянса краха Советского Союза НАТО все больше превращался в организацию, которая просто тянет из стран-участниц деньги.
Пол Валлели, отставной генерал-майор армии США, старший военный аналитик Fox News: «Трамп понимает, что НАТО нужно реформировать. На них тратят много денег, а делают они немного. Надо уже работать над реальными проектами, а не уделять столько внимания России».
Оппозиционный депутат Андрей Гунько — коренной немец украинских кровей и пророссийских взглядов, когда слышит претензию, что Германия якобы недоплачивала в НАТО, ответ у него простой.
Андрей Гунько: «Мы хотим расторжения соглашений с НАТО и переформатирования общей системы безопасности, включения туда России. Как и де Голль с Францией в прошлом вышел из НАТО, вот и мы не хотим быть под их военным контролем».
Зато Эстония и Польша от российского страха заносят в общую копилку даже больше положенного. Правда, председатель Европейского центра геополитического анализа поляк Марчин Домогала толку в этом видит немного.
Подробности — в репортаже.
На официальном сайте Берлина уже неделю висит объявление о наборе русскоговорящей массовки для апрельских учений НАТО. Политик Уве Леман-Браунс такими новостями ошарашен: он был первым политиком ФРГ, посетившим Советский Союз, столько сил тогда положил на сближение стран, и куда теперь все катится?
Уве Леман-Браунс: «На мой взгляд, Россия когда-нибудь должна стать частью НАТО. И тогда у нас будет действительно мощное объединение против ИГИЛ („Исламское государство“, запрещено в РФ) и других преступных сил. Это моя мечта».
А когда-то мечта о едином военном союзе с Россией была реальностью. Директор берлинского «Музея союзников» Бернд фон Костка с сожалением показывает, как пути западных стран и СССР разошлись и как неуютно от этого пришлось его родной Германии.
Бернд фон Костка: «Сегодня шпионы работают совершенно по-другому, но их полно. Турки шпионят в Германии, американцы шпионят в Германии. Все друг за другом следят, и никто друг другу больше не верит».
А другое детище холодной войны — НАТО — в историю не кануло и продолжало наращивать силы. Но теперь встал другой вопрос: кто платит — США, как прежде, или все остальные? И Трамп со своими новыми взглядами на перекошенную бухгалтерию альянса выбора Европе, похоже, не оставил. Ведь из 27 стран только пять платят требуемые 2% ВВП.
Для американского генерал-майора в отставке Пола Валлели не секрет, что после победного для альянса краха Советского Союза НАТО все больше превращался в организацию, которая просто тянет из стран-участниц деньги.
Пол Валлели, отставной генерал-майор армии США, старший военный аналитик Fox News: «Трамп понимает, что НАТО нужно реформировать. На них тратят много денег, а делают они немного. Надо уже работать над реальными проектами, а не уделять столько внимания России».
Оппозиционный депутат Андрей Гунько — коренной немец украинских кровей и пророссийских взглядов, когда слышит претензию, что Германия якобы недоплачивала в НАТО, ответ у него простой.
Андрей Гунько: «Мы хотим расторжения соглашений с НАТО и переформатирования общей системы безопасности, включения туда России. Как и де Голль с Францией в прошлом вышел из НАТО, вот и мы не хотим быть под их военным контролем».
Зато Эстония и Польша от российского страха заносят в общую копилку даже больше положенного. Правда, председатель Европейского центра геополитического анализа поляк Марчин Домогала толку в этом видит немного.
Подробности — в репортаже.
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