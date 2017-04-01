Сбивший насмерть двоих человек в Петербурге водитель превысил скорость

Сегодня на востоке Северной столицы автомобиль сбил трех пешеходов.
В результате аварии погибли двое мужчин, женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. При этом в ГИБДД сообщают, что в сбившем людей легковом Ford никто серьезно не пострадал.
Очевидцы происшествия отмечают в соцсетях, что автомобиль ехал по Дальневосточному проспекту со значительным превышением разрешенной скорости. По факту ДТП проводится проверка.
Известно, что за рулем Ford находился мужчина 1991 года. В результате аварии машина вылетела с дороги и перевернулась.
Очевидцы происшествия отмечают в соцсетях, что автомобиль ехал по Дальневосточному проспекту со значительным превышением разрешенной скорости. По факту ДТП проводится проверка.
Известно, что за рулем Ford находился мужчина 1991 года. В результате аварии машина вылетела с дороги и перевернулась.
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