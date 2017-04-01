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  • 01.04, 17:29

    В СК опровергли сообщения о снятии ареста с имущества Васильевой

    2 комментария

    В СК опровергли сообщения о снятии ареста с имущества Васильевой

    В СК опровергли сообщения о снятии ареста с имущества Васильевой

    В Следственном комитете РФ опровергли информацию о снятии ареста с имущества бывшей чиновницы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, осужденной за хищения.

    Как сообщили в СК, «распространяемая в СМИ информация со ссылкой на неизвестные источники якобы о возврате Евгении Васильевой арестованного имущества не соответствует действительности, арест в силе».

    В СК напомнили, что следствием еще в ходе расследования уголовного дела были арестованы счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Васильевой.

    Из сообщения СК: «После проведения экспертизы арест был снят лишь с картин, как не представляющих никакой художественной ценности. Что же касается остального имущества, то о снятии с него ареста ходатайствовала защита Васильевой, но все эти ходатайства оставлены следствием без удовлетворения».

    Ранее ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, осужденной за хищения, возвращено имущество, ранее находившееся под арестом. Источник заявил, что «в связи с тем, что ущерб полностью возмещен, обеспечительный арест с имущества Васильевой снят».

    Евгения Васильева была осуждена на 5 лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства. Она отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области с 23 июля 2015 года. 25 августа 2015 года Судогодский суд вынес решение о ее условно-досрочном освобождении.

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