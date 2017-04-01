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  • 01.04, 17:29

    СК возбудил дело о призыве к массовым беспорядкам в Москве

    8 комментариев

    СК возбудил дело о призыве к массовым беспорядкам в Москве

    СК возбудил дело о призыве к массовым беспорядкам в Москве

    В Москве в связи с призывами к массовым беспорядкам возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по столице.

    В сообщении отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призыв к массовым беспорядкам»).

    По версии следствия, 29 марта 2017 года неизвестные разместили в Интернете информацию, призывающую «к действиям крайне экстремистского толка».

    ГСУ СК России по Москве: «Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям».

    Накануне полиция Москвы предостерегла людей от участия в незаконной акции на Красной площади 2 апреля. Отмечалось, что органы правопорядка намерены предпринять «все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы».

    Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсам, в которых граждан призывают выйти на протесты 2 апреля в Москве и других городах.

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