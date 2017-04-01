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  • 01.04, 17:30
    В Севастополе торжественно отметили 80-летие Нахимовского училища. армия и флот РФ, Севастополь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Севастополе торжественно отметили 80-летие Нахимовского училища

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    В Севастополе торжественно отметили <nobr>80-летие</nobr> Нахимовского училища

    В Севастополе торжественно отметили 80-летие Нахимовского училища

    В Севастополе торжественно отметили <nobr>80-летие</nobr> Нахимовского училища

      Сегодня в Севастополе отмечают 80-летие Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.

      В торжественном митинге приняли участие заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Крыма Сергей Аксёнов. После митинга гости заложили аллею выпускников.

      1 апреля 1937 года в Севастополе был основан вуз для подготовки флотских командиров. За 80 лет существования училище подготовило 16 тысяч офицеров, из них 15 стали Героями Советского Союза и пятеро — Российской Федерации.

      В 1992 году училище стало украинским, некоторые выпускники этого года даже не смогли продолжить службу, потому что новое руководство вуза отказалось выдавать им дипломы. В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин подписал распоряжение о возрождении училища.

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