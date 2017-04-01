В Севастополе торжественно отметили 80-летие Нахимовского училища

Сегодня в Севастополе отмечают 80-летие Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.

В торжественном митинге приняли участие заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Крыма Сергей Аксёнов. После митинга гости заложили аллею выпускников.



1 апреля 1937 года в Севастополе был основан вуз для подготовки флотских командиров. За 80 лет существования училище подготовило 16 тысяч офицеров, из них 15 стали Героями Советского Союза и пятеро — Российской Федерации.



В 1992 году училище стало украинским, некоторые выпускники этого года даже не смогли продолжить службу, потому что новое руководство вуза отказалось выдавать им дипломы. В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин подписал распоряжение о возрождении училища.