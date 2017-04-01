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  • 01.04, 15:58

    Источник: Евгении Васильевой вернули арестованное имущество

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    Источник: Евгении Васильевой вернули арестованное имущество

    Источник: Евгении Васильевой вернули арестованное имущество

    Экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, осужденной за хищения, возвращено имущество, ранее находившееся под арестом.

    Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, «в связи с тем, что ущерб полностью возмещен, обеспечительный арест с имущества Васильевой снят».

    Источник не уточнил, что именно возвращено главной фигурантке дела «Оборонсервиса», однако, по данным СК, под арестом находились «ювелирные украшения в количестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн рублей, часы наручные, 37 штук, общей стоимостью более 7 млн рублей, наличные денежные средства в сумме более 3 млн рублей, денежные средства, находившиеся на банковской карте Васильевой, в сумме 26 млн рублей, денежные средства, находившиеся на счетах подконтрольных Васильевой фирм, в сумме 322 млн рублей, две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 107 и 170 кв. м, жилой дом в Ленинградской области площадью 183 кв. м, а также квартира в Молочном переулке в Москве площадью 192 кв. м, гараж в этом же доме площадью 16,5 кв. м и нежилое помещение на Арбате площадью 642 кв. м».

    В свою очередь адвокат Васильевой Хасан Али Бороков не стал комментировать данную информацию. «Защита это не комментирует», — сказал он.

    Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева была осуждена на 5 лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства. Она отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области с 23 июля 2015 года. 25 августа 2015 года Судогодский суд вынес решение о ее условно-досрочном освобождении.

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