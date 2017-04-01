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  • 01.04, 15:58
    «Нападение» на детский сад в Махачкале устроил мстительный сторож. Дагестан, детские сады, Махачкала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Нападение» на детский сад в Махачкале устроил мстительный сторож

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    «Нападение» на детский сад в Махачкале устроил мстительный сторож

    «Нападение» на детский сад в Махачкале устроил мстительный сторож

    «Нападение» на детский сад в Махачкале устроил мстительный сторож
    • Фото: Муса Мусаев /vk.com

      • Следователи в Махачкале выяснили, что совершенный накануне поджог детсада является инсценировкой, устроенной недовольным сторожем этого учреждения.

      Как сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах региона, «в ходе допроса следователей охранник детского сада признался в том, что поджог в детском саде „Ивушка“ устроил он сам».

      Из сообщения источника: «После этого он инсценировал нападение на себя, нанося непроникающее ножевое ранение себе в область груди».

      Охранник признался, что «испытывал неприязнь к этому дошкольному образовательному учреждению».

      Ранее сообщалось, что в пятницу утром неизвестные в масках ворвались в детский сад №56 «Ивушка» в Махачкале, ранили охранника, попытались поджечь образовательное учреждение, а затем скрылись. Сообщалось, что сторож получил несколько непроникающих ножевых ранений. Воспитателей и детей в этот момент в здании еще не было.

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