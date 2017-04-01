«Нападение» на детский сад в Махачкале устроил мстительный сторож

Следователи в Махачкале выяснили, что совершенный накануне поджог детсада является инсценировкой, устроенной недовольным сторожем этого учреждения.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах региона, «в ходе допроса следователей охранник детского сада признался в том, что поджог в детском саде „Ивушка“ устроил он сам».
Из сообщения источника: «После этого он инсценировал нападение на себя, нанося непроникающее ножевое ранение себе в область груди».
Охранник признался, что «испытывал неприязнь к этому дошкольному образовательному учреждению».
Ранее сообщалось, что в пятницу утром неизвестные в масках ворвались в детский сад №56 «Ивушка» в Махачкале, ранили охранника, попытались поджечь образовательное учреждение, а затем скрылись. Сообщалось, что сторож получил несколько непроникающих ножевых ранений. Воспитателей и детей в этот момент в здании еще не было.
Из сообщения источника: «После этого он инсценировал нападение на себя, нанося непроникающее ножевое ранение себе в область груди».
Охранник признался, что «испытывал неприязнь к этому дошкольному образовательному учреждению».
Ранее сообщалось, что в пятницу утром неизвестные в масках ворвались в детский сад №56 «Ивушка» в Махачкале, ранили охранника, попытались поджечь образовательное учреждение, а затем скрылись. Сообщалось, что сторож получил несколько непроникающих ножевых ранений. Воспитателей и детей в этот момент в здании еще не было.
Комментарии