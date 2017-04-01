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  • 02.04, 01:05
    Поклонники обвинили Анну Семенович в злоупотреблении фотошопом. знаменитости, музыка и музыканты, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Поклонники обвинили Анну Семенович в злоупотреблении фотошопом

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    Поклонники обвинили Анну Семенович в злоупотреблении фотошопом

    Поклонники обвинили Анну Семенович в злоупотреблении фотошопом

    Поклонники обвинили Анну Семенович в злоупотреблении фотошопом

      Анна Семенович надула всех, убеждены поклонники. Осиная талия и плоский живот у певицы — только на снимках.

      На закулисных кадрах без профессионального света, выгодного ракурса и графических редакторов секс-дива эстрады туго затянута платьем так, что дышит с трудом, а сетка на спине в прямом смысле слова трещит по швам.

      Зато на своей странице в Интернете Анна Семенович — не женщина, а мечта поэта. Руки — тростиночки, изящные щиколотки, тонкая талия, накачанный пресс. И все это при шестом размере груди!

      Вот Семенович и обвиняют в том, что она бесстыдно приукрашивает действительность. Благодаря фотошопу на каждом снимке певица стройнее как минимум на 10 кг. А Семенович только оправдывается.

      Анна Семенович: «Я никогда не была тощей, но я спортивная, подтянутая и довольная собой».

      Звезда уверяет: весь фокус — в ракурсе. А также в том, откуда у человека с камерой растут руки. Поэтому Семенович лично следит за каждой съемкой.

      Подробности — в видеоматериале.

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