Поклонники обвинили Анну Семенович в злоупотреблении фотошопом

Анна Семенович надула всех, убеждены поклонники. Осиная талия и плоский живот у певицы — только на снимках.

На закулисных кадрах без профессионального света, выгодного ракурса и графических редакторов секс-дива эстрады туго затянута платьем так, что дышит с трудом, а сетка на спине в прямом смысле слова трещит по швам.



Зато на своей странице в Интернете Анна Семенович — не женщина, а мечта поэта. Руки — тростиночки, изящные щиколотки, тонкая талия, накачанный пресс. И все это при шестом размере груди!



Вот Семенович и обвиняют в том, что она бесстыдно приукрашивает действительность. Благодаря фотошопу на каждом снимке певица стройнее как минимум на 10 кг. А Семенович только оправдывается.



Анна Семенович: «Я никогда не была тощей, но я спортивная, подтянутая и довольная собой».



Звезда уверяет: весь фокус — в ракурсе. А также в том, откуда у человека с камерой растут руки. Поэтому Семенович лично следит за каждой съемкой.



Подробности — в видеоматериале.