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  • 01.04, 15:58

    Фийон: Франции грозит экономическая судьба Греции

    1 комментарий

    Фийон: Франции грозит экономическая судьба Греции

    Фийон: Франции грозит экономическая судьба Греции

    Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер министр Франсуа Фийон предрекает стране судьбу Греции в вопросе экономики.

    Как передает РИА Новости, Фийон отметил, что Франции может грозить судьба Испании, Италии, Португалии и даже Греции.

    Франсуа Фийон: «Мы обанкротившееся государство с долгом в 2,2 триллиона, 30 тысяч евро на каждого француза».

    По его словам, этот долг заставляет Францию «каждый день отправляться за миллиардами евро на международные рынки и преклонять колени перед теми, кого Франсуа Олланд считает врагами».

    Отмечается, что тему банкротства Франции Фийон ранее поднимал в 2007 году во время визита на Корсику в должности премьер-министра. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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