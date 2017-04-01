Фийон: Франции грозит экономическая судьба Греции

Кандидат на пост президента Франции,
экс-премьер министр Франсуа Фийон предрекает стране судьбу Греции в вопросе экономики.
Как передает РИА Новости, Фийон отметил, что Франции может грозить судьба Испании, Италии, Португалии и даже Греции.
Франсуа Фийон: «Мы обанкротившееся государство с долгом в 2,2 триллиона, 30 тысяч евро на каждого француза».
По его словам, этот долг заставляет Францию «каждый день отправляться за миллиардами евро на международные рынки и преклонять колени перед теми, кого Франсуа Олланд считает врагами».
Отмечается, что тему банкротства Франции Фийон ранее поднимал в 2007 году во время визита на Корсику в должности премьер-министра. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
Франсуа Фийон: «Мы обанкротившееся государство с долгом в 2,2 триллиона, 30 тысяч евро на каждого француза».
По его словам, этот долг заставляет Францию «каждый день отправляться за миллиардами евро на международные рынки и преклонять колени перед теми, кого Франсуа Олланд считает врагами».
Отмечается, что тему банкротства Франции Фийон ранее поднимал в 2007 году во время визита на Корсику в должности премьер-министра. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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