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  • 01.04, 14:27

    Создатель флага ЛГБТ умер в США

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    Создатель флага ЛГБТ умер в США

    Создатель флага ЛГБТ умер в США

    Создатель флага ЛГБТ умер в США
  • Фото Associated Press © 2017, Mark Lennihan

    • Гилберт Бейкер, создатель радужного флага ЛГБТ-сообщества, умер на 66-м году жизни в США.

    О кончине Бейкера сообщил его друг Клив Джонс на своей странице в Twitter.

    Клив Джонс: «Мой самый дорогой друг в мире ушел. Гилберт Бейкер дал миру радужный флаг, мне он дал 40 лет любви и дружбы».

    Причина смерти художника неизвестна. Сообщается, что последние несколько лет он жил в Нью-Йорке. Бейкер присоединился к движению за права сексуальных меньшинств в 70-е годы прошлого века. Регулярно он шил баннеры для акций, а в 1978 году, желая создать символ для местного ЛГБТ-сообщества, изготовил первый радужный флаг для парада в Сан-Франциско. Впоследствии флаг такой расцветки стал символом ЛГБТ-движения. Изначально в нем было восемь цветов, позже оставили шесть.

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