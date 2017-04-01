Создатель флага ЛГБТ умер в США

My dearest friend in the world is gone. Gilbert Baker gave the world the Rainbow Flag; he gave me forty years of love and friendship. pic.twitter.com/titd3XZ0zD — Cleve Jones (@CleveJones1) 31 марта 2017 г.

О кончине Бейкера сообщил его друг Клив Джонс на своей странице в Twitter.: «Мой самый дорогой друг в мире ушел. Гилберт Бейкер дал миру радужный флаг, мне он дал 40 лет любви и дружбы».Причина смерти художника неизвестна. Сообщается, что последние несколько лет он жил в Нью-Йорке. Бейкер присоединился к движению за права сексуальных меньшинств в 70-е годы прошлого века. Регулярно он шил баннеры для акций, а в 1978 году, желая создать символ для местного ЛГБТ-сообщества, изготовил первый радужный флаг для парада в Сан-Франциско. Впоследствии флаг такой расцветки стал символом ЛГБТ-движения. Изначально в нем было восемь цветов, позже оставили шесть.