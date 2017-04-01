В Чечне задержали седьмого участника нападения на часть Росгвардии

При атаке боевиков на военный городок в Наурском районе республики были ликвидированы шестеро нападавших.
Сегодня в Чечне задержали подозреваемого в причастности к атаке на военную часть Росгвардии. По предварительным данным, это седьмой участник нападения, сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает РИА Новости.
Задержанный дал признательные показания. В ходе допроса было установлено, что есть еще и восьмой причастный к нападению — это местный житель 1992 года рождения. Проводится проверка.
Источник: «Проведенными сотрудниками ОМВД России по Наурскому району мероприятиями задержан и доставлен Ибрагим Д., который дал признательные показания о причастности к группе, состоящей из восьми человек, совершившей преступление в отношении военнослужащих части 3761 140-го Артиллерийского полка войск Национальной гвардии РФ».
Информацию о задержании одного из предполагаемых участников атаки подтвердили в Следственном комитете по республике.
СК РФ по Чечне: «В результате грамотно организованных и своевременно проведенных оперативно-следственных мероприятий в настоящее время задержан один из нападавших — житель Наурского района Чеченской Республики 21-летний Ибрагим Джамалов. Он дал признательные показания».
пытались захватить оружие, хранившееся на территории части, погибли шестеро военнослужащих, еще трое пострадали.
Задержанный дал признательные показания. В ходе допроса было установлено, что есть еще и восьмой причастный к нападению — это местный житель 1992 года рождения. Проводится проверка.
Источник: «Проведенными сотрудниками ОМВД России по Наурскому району мероприятиями задержан и доставлен Ибрагим Д., который дал признательные показания о причастности к группе, состоящей из восьми человек, совершившей преступление в отношении военнослужащих части 3761 140-го Артиллерийского полка войск Национальной гвардии РФ».
Информацию о задержании одного из предполагаемых участников атаки подтвердили в Следственном комитете по республике.
СК РФ по Чечне: «В результате грамотно организованных и своевременно проведенных оперативно-следственных мероприятий в настоящее время задержан один из нападавших — житель Наурского района Чеченской Республики 21-летний Ибрагим Джамалов. Он дал признательные показания».
пытались захватить оружие, хранившееся на территории части, погибли шестеро военнослужащих, еще трое пострадали.
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