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  • 01.04, 14:27

    В Кремле ответили на слова Тиллерсона о «российской агрессии»

    10 комментариев

    В Кремле ответили на слова Тиллерсона о «российской агрессии»

    В Кремле ответили на слова Тиллерсона о «российской агрессии»

    Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление государственного секретаря США, которое тот сделал накануне на министерской сессии Совета НАТО в Брюсселе.

    Дмитрий Песков ответил на слова Рекса Тиллерсона о том, что НАТО играет важную роль в противостоянии «российской агрессии». Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия никогда не была агрессором и всегда выступала за стабильность и безопасность в мире.

    Дмитрий Песков: «Россия никогда не была агрессором. Россия всегда была страной, способствующей глобальной стабильности и безопасности. Это страна, которая активно участвует в борьбе с терроризмом. Мы никогда не согласимся с такими словами, как агрессия, сказанными в наш адрес».

    Песков отметил, что Тиллерсон всегда был достаточно жестким переговорщиком, передает РИА Новости.

    Дмитрий Песков: «Мы понимаем, что он использует большое количество информации и материалов, подготовленных людьми из госдепартамента (США), которые, мягко говоря, не являются фанатами моей страны и возрождения двусторонних отношений между Америкой и Россией».

    Однако пресс-секретарь главы государства рассчитывает, что в ходе контактов с российским коллегой у Тиллерсона будет возможность изменить свое мнение и лучше понять беспокойства, которые возникают у России и США.

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