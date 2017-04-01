Четыре машины столкнулись на юго-западе Москвы: пострадал ребенок

Санитарный вертолет Московского авиационного центра госпитализировал шестилетнего ребенка, который пострадал в массовой аварии на
юго-западе столицы.
Департамент по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности: «С места ДТП экипаж вертолета забрал одного из пострадавших — ребенка — и в данный момент эвакуирует его в городскую клиническую больницу №9».
Авария произошла на перекрестке улицы Айвазовского и Севастопольского проспекта. Столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал 6-летний мальчик, находившийся в одной из машин.
На место прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время они выясняют причины ДТП и степень вины каждого из водителей, передает ТАСС.
Авария произошла на перекрестке улицы Айвазовского и Севастопольского проспекта. Столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал 6-летний мальчик, находившийся в одной из машин.
На место прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время они выясняют причины ДТП и степень вины каждого из водителей, передает ТАСС.
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