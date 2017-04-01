#ТЫСУПЕР!
Двойные стандарты
ТВ-Эфир
Двойные стандарты
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.04, 14:28
    Четыре машины столкнулись на юго-западе Москвы: пострадал ребенок. вертолеты, дети и подростки, ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Четыре машины столкнулись на юго-западе Москвы: пострадал ребенок

    комментировать
    Четыре машины столкнулись на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы: пострадал ребенок

    Четыре машины столкнулись на юго-западе Москвы: пострадал ребенок

    Четыре машины столкнулись на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы: пострадал ребенок

      Санитарный вертолет Московского авиационного центра госпитализировал шестилетнего ребенка, который пострадал в массовой аварии на юго-западе столицы.

      Департамент по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности: «С места ДТП экипаж вертолета забрал одного из пострадавших — ребенка — и в данный момент эвакуирует его в городскую клиническую больницу №9».

      Авария произошла на перекрестке улицы Айвазовского и Севастопольского проспекта. Столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал 6-летний мальчик, находившийся в одной из машин.

      На место прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время они выясняют причины ДТП и степень вины каждого из водителей, передает ТАСС.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru