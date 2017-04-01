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  • 01.04, 15:58
    Как россияне относятся к гастарбайтерам: соцэксперимент НТВ. гастарбайтеры, мигранты, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Как россияне относятся к гастарбайтерам: соцэксперимент НТВ

    1 комментарий
    Как россияне относятся к гастарбайтерам: соцэксперимент НТВ

    Как россияне относятся к гастарбайтерам: соцэксперимент НТВ

    Как россияне относятся к гастарбайтерам: соцэксперимент НТВ

      В очередных подсчетах Международной организации по миграции Россия заняла второе место после США по количеству иностранных граждан в стране. Мы приютили 12 миллионов выходцев из средней Азии — это примерно как население Москвы. А вот социологи недавно сообщили: каждый второй россиянин поддерживает лозунг «Россия для русских» и выступает против въезда гастарбайтеров в страну.

      Противники въезда гастарбайтеров считают, что приезжие плюют на российские традиции и законы, а также занимают рабочие места, которые могли бы достаться местным жителям.

      В то же время каждый пятый «понаехавший» в Россию имеет диплом о высшем образовании, а каждый десятый — ученую степень. Мы могли бы использовать специалистов, которые достались нам бесплатно. Но вместо этого за спецодеждой приезжего рабочего в упор не замечаем личность.

      В этой ситуации показателен пример Мерсена и Мирлама, приехавших в Россию на заработки. Первый на родине трудился бухгалтером, а второй — учителем истории (он имеет два высших образования). В рамках программы «Двойные стандарты» Мерсен и Мирлам посетили стилиста и парикмахера. После этого они приняли участие в эксперименте с опросом россиян. Чем он закончился — смотрите в сюжете программы «Двойные стандарты».

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