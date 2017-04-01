Польза или вред: эксперты рассказали о влиянии солярия на организм

Солярий — отличный способ не только улучшить внешний вид, но и быстро повысить в организме количество серотонина (гормона удовольствия). Тем не менее, избыточное посещение солярия представляет опасность для здоровья.
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Первую ультрафиолетовую лампу в XIX веке придумал врач Нильс Финзен для лечения оспы и кожного туберкулеза. В начале двадцатого столетия американские ученые доказали, что ультрафиолет повышает иммунитет, и прописали свет шахтерам. А в 1970-х годах исследователи поняли, что загар — это еще и красиво, и запустили в производство лампы для загара.
В то же время многие считают, что солярий — это ужасно вредно. Всемирная организация здравоохранения официально заявила: солярий увеличивает риск возникновения рака кожи, способствует развитию кожных заболеваний, и вообще противопоказан тем, у кого увеличена щитовидка.
Как альтернативу солярию многие рассматривают автозагар. Но и тут не обошлось без подводных камней. Оказывается, основной элемент таких кремов — дигидроксиацетон, который мгновенно высушивает кожу.
Что выбрать — солярий или автозагар? Насколько опасно искусственное облучение? Сколько времени нужно проводить в солярии, чтобы избежать проблем со здоровьем? И что скрывают от клиентов администраторы студий загара? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «Двойные стандарты».
В то же время многие считают, что солярий — это ужасно вредно. Всемирная организация здравоохранения официально заявила: солярий увеличивает риск возникновения рака кожи, способствует развитию кожных заболеваний, и вообще противопоказан тем, у кого увеличена щитовидка.
Как альтернативу солярию многие рассматривают автозагар. Но и тут не обошлось без подводных камней. Оказывается, основной элемент таких кремов — дигидроксиацетон, который мгновенно высушивает кожу.
Что выбрать — солярий или автозагар? Насколько опасно искусственное облучение? Сколько времени нужно проводить в солярии, чтобы избежать проблем со здоровьем? И что скрывают от клиентов администраторы студий загара? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «Двойные стандарты».
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