Пять лет высоколобой теории: поможет ли высшее образование в поиске работы

С каждым годом в нашей стране обесценивается важность высшего образования. В 2016 году вузовские корочки получили 1,5 миллиона человек. И только половина из них пошла работать по специальности.
Таким образом, треть выпускников опустилась по профессиональной иерархии. Учились на экономиста, а работают кассирами. Сегодня в России адвокатов больше, чем преступников. Зато не хватает слесарей, сантехников и мастеров маникюра.
В то же время считается, что колледжи, техникумы и ПТУ морально устарели. И зарплаты у таких выпускников одни из самых низких в стране — 15 тысяч рублей. Это на четверть меньше того, что получают люди с высшим образованием.
Однако существуют и другие цифры. Профессия коллектора является одной из самых высокооплачиваемых в стране: борцы с банковскими должниками зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Труд шеф-повара хороший ресторан оценивает в сумму от 90 тысяч рублей и выше. Личный водитель в среднем получает 70 тысяч рублей в месяц. И нет такого российского вуза, где бы учили этим навыкам.
Так что же делать, если пять лет высоколобой теории на практике оказываются бесполезными? И можно ли с начальным профессиональным образованием прыгнуть выше заводского станка? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «Двойные стандарты».
В то же время считается, что колледжи, техникумы и ПТУ морально устарели. И зарплаты у таких выпускников одни из самых низких в стране — 15 тысяч рублей. Это на четверть меньше того, что получают люди с высшим образованием.
Однако существуют и другие цифры. Профессия коллектора является одной из самых высокооплачиваемых в стране: борцы с банковскими должниками зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Труд шеф-повара хороший ресторан оценивает в сумму от 90 тысяч рублей и выше. Личный водитель в среднем получает 70 тысяч рублей в месяц. И нет такого российского вуза, где бы учили этим навыкам.
Так что же делать, если пять лет высоколобой теории на практике оказываются бесполезными? И можно ли с начальным профессиональным образованием прыгнуть выше заводского станка? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «Двойные стандарты».
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