В Петербурге автомобиль насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре: фото

Авария, в результате которой погибли два человека и еще один пострадал, произошла на востоке Северной столицы.
Автомобиль выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД. ДТП произошло в 10:40 на Дальневосточном проспекте возле дома №16. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.
За рулем автомобиля Ford находился мужчина 1991 года рождения. После аварии машина опрокинулась. В результате погибли два пешехода: мужчина и женщина. Еще одна женщина, которая шла по тротуару в момент, когда иномарка вылетела с дороги, получила травмы средней тяжести. Водитель серьезно не пострадал.
За рулем автомобиля Ford находился мужчина 1991 года рождения. После аварии машина опрокинулась. В результате погибли два пешехода: мужчина и женщина. Еще одна женщина, которая шла по тротуару в момент, когда иномарка вылетела с дороги, получила травмы средней тяжести. Водитель серьезно не пострадал.
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