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  • 01.04, 12:56

    В Петербурге автомобиль насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре: фото

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    В Петербурге автомобиль насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре: фото

    В Петербурге автомобиль насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре: фото

    В Петербурге автомобиль насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре: фото
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб /vk.com

    • Авария, в результате которой погибли два человека и еще один пострадал, произошла на востоке Северной столицы.

    Автомобиль выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД. ДТП произошло в 10:40 на Дальневосточном проспекте возле дома №16. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.

    За рулем автомобиля Ford находился мужчина 1991 года рождения. После аварии машина опрокинулась. В результате погибли два пешехода: мужчина и женщина. Еще одна женщина, которая шла по тротуару в момент, когда иномарка вылетела с дороги, получила травмы средней тяжести. Водитель серьезно не пострадал.
    В Петербурге автомобиль насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре: фото. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб /vk.com

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