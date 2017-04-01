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  • 01.04, 14:27
    «Юридический салон», 1 апреля. автомобили, Главная дорога. Юридический салон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Юридический салон», 1 апреля

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    «Юридический салон», 1 апреля

    «Юридический салон», 1 апреля

      Водитель из Краснодара Денис Катриченко купил новый автомобиль в салоне с гарантией на кузов три года, но уже через полгода появилась ржавчина на багажнике. Обратился в салон, а там сказали, что проблемы с лакокрасочным покрытием будут решаться на первом техобслуживании. Ржавчина образовалась не из-за сколов — это железо гниет изнутри.

      Автовладелец интересуется: если он не хочет ездить на ржавой машине, можно ли сдать ее обратно в салон?

      Сергей Волгин, юрист: «Гарантия на кузов, как правило, означает отсутствие сквозной коррозии в течение определенного срока. К сожалению, закон не позволяет вам заменить автомобиль просто потому, что вам так захотелось. Даже если в нем обнаружены недостатки. Сделать это можно только в случае, если недостаток является существенным, например, проявляется вновь после его устранения. Поэтому вам необходимо дождаться первого ТО, потребовать устранить недостаток в виде ржавчины, и, если он вновь проявится, тогда требовать замены автомобиля или расторжения договора и возврата денег».

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