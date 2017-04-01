В Италии родители обрили дочь налысо за отказ от хиджаба

Супружескую пару из Бангладеш обвинил в жестоком обращении с детьми. Им предстоит ответить за свои действия перед судом.
В Италии социальные работники забрали из семьи 14-летнюю девочку после того, как родители обрили ее налысо за отказ носить хиджаб, сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на итальянские СМИ.
Мусульманская семья, которая решила применить сомнительные меры воспитания в отношении дочери, живет в пригороде Болоньи. Их соседи и знакомые никогда не подозревали, что пара радикально относится к вопросам вероисповедания. Тем более что они не числились среди прихожан местной мечети.
Но скандал произошел после того, как мать застала свою дочь без хиджаба. Как выяснилось, школьница, идя на учебу, надевала хиджаб, но скрываясь из поля зрения родителей, снимала его. Возмущенная поведением дочери женщина решила наказать ее, обрив налысо.
Тревогу после этого случая забили учителя, они обратились в правоохранительные органы. В ходе разбирательства выяснилось, что девочке и двум ее младшим сестрам родители запрещали выходить одним из дома и общаться с противоположным полом.
В результате пару из Бангладеш обвинили в жестоком обращении с детьми. Из семьи забрали не только старшую девочку, обритую налысо, но и ее младших сестер. Теперь родителям предстоит отвечать за свои поступки в суде.
Мусульманская семья, которая решила применить сомнительные меры воспитания в отношении дочери, живет в пригороде Болоньи. Их соседи и знакомые никогда не подозревали, что пара радикально относится к вопросам вероисповедания. Тем более что они не числились среди прихожан местной мечети.
Но скандал произошел после того, как мать застала свою дочь без хиджаба. Как выяснилось, школьница, идя на учебу, надевала хиджаб, но скрываясь из поля зрения родителей, снимала его. Возмущенная поведением дочери женщина решила наказать ее, обрив налысо.
Тревогу после этого случая забили учителя, они обратились в правоохранительные органы. В ходе разбирательства выяснилось, что девочке и двум ее младшим сестрам родители запрещали выходить одним из дома и общаться с противоположным полом.
В результате пару из Бангладеш обвинили в жестоком обращении с детьми. Из семьи забрали не только старшую девочку, обритую налысо, но и ее младших сестер. Теперь родителям предстоит отвечать за свои поступки в суде.
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