Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент Белоруссии уверен, что Минск и Москва продолжат интеграцию на основе равноправия.
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем единения народов России и Белоруссии.
Пресс-служба президента Белоруссии: «Председатель Высшего государственного Совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину с Днем единения народов Белоруссии и России».
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов двух народов.
Пресс-служба президента Белоруссии: «У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества».
В своем поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат развивать отношения и сотрудничество на принципах равноправия и взаимного доверия. По его мнению, именно этого ожидают миллионы граждан России и Белоруссии.
Лукашенко также направил поздравления с Днем единения председателю Совета министров Союзного государства, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, главе Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, а также патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Как ожидается, в понедельник, 3 апреля, Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Лидеры двух стран обсудят темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕврАзЭС.
Пресс-служба президента Белоруссии: «Председатель Высшего государственного Совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину с Днем единения народов Белоруссии и России».
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов двух народов.
Пресс-служба президента Белоруссии: «У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества».
В своем поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат развивать отношения и сотрудничество на принципах равноправия и взаимного доверия. По его мнению, именно этого ожидают миллионы граждан России и Белоруссии.
Лукашенко также направил поздравления с Днем единения председателю Совета министров Союзного государства, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, главе Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, а также патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Как ожидается, в понедельник, 3 апреля, Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Лидеры двух стран обсудят темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕврАзЭС.
Комментарии