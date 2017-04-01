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  • 01.04, 12:56

    Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

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    Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

    Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

    Президент Белоруссии уверен, что Минск и Москва продолжат интеграцию на основе равноправия.

    Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем единения народов России и Белоруссии.

    Пресс-служба президента Белоруссии: «Председатель Высшего государственного Совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину с Днем единения народов Белоруссии и России».

    В пресс-службе белорусского лидера отметили, что этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов двух народов.

    Пресс-служба президента Белоруссии: «У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества».

    В своем поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат развивать отношения и сотрудничество на принципах равноправия и взаимного доверия. По его мнению, именно этого ожидают миллионы граждан России и Белоруссии.

    Лукашенко также направил поздравления с Днем единения председателю Совета министров Союзного государства, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, главе Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, а также патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

    Как ожидается, в понедельник, 3 апреля, Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Лидеры двух стран обсудят темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕврАзЭС.

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