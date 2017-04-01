Галустян рассказал, как «пробил двоечку» по лицу «сестры-бомжихи»

Артист Михаил Галустян люто ненавидит розыгрыши. Неожиданное признание он сделал в эфире программы НТВ «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
По словам Галустяна, однажды люди даже пожалели, что попытались его разыграть. При этом он оговорился, что эта история его не красит. Случай произошел в ресторане во время гастролей.
Михаил Галустян: «Мне сказали: Михаил, мы нашли вашу сестру. Но у меня нет сестер. Я уже напрягся: так, сестра. Выходит какая-то бомжиха, летит не меня: Михаил, я тебя нашла. Я испугался, незаметно для всех двоечку пробил ей. Потом оказалось, что это была актриса».
Галустян признался, что потом извинялся и пытался объяснить свои действия. При этом он отметил, что обладает ударной реакцией «с сочинского двора».
Также в эфире «Международной пилорамы» шоумен рассказал о том, как оказался на руках у Рамзана Кадырова, и о том, как будущая жена сделала ему предложение. Подробности — в видеоматериале.
Михаил Галустян: «Мне сказали: Михаил, мы нашли вашу сестру. Но у меня нет сестер. Я уже напрягся: так, сестра. Выходит какая-то бомжиха, летит не меня: Михаил, я тебя нашла. Я испугался, незаметно для всех двоечку пробил ей. Потом оказалось, что это была актриса».
Галустян признался, что потом извинялся и пытался объяснить свои действия. При этом он отметил, что обладает ударной реакцией «с сочинского двора».
Также в эфире «Международной пилорамы» шоумен рассказал о том, как оказался на руках у Рамзана Кадырова, и о том, как будущая жена сделала ему предложение. Подробности — в видеоматериале.
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