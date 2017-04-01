Британские ученые придумали, как похудеть при помощи смартфона

Британские ученые придумали, как похудеть, не вставая с дивана. Ответ прост: тренировать нужно не мышцы, а мозг. Вместо абонемента в спортзал нужно вооружиться смартфоном и скачать специальное приложение. Оно должно научить хорошим привычкам.

Превратить телефоны в гантели уже пытались. Есть программы, которые считают калории, ищут рестораны с диетической едой, все время подталкивают нас на новые шаги. В Британии фитнес-приложения закачивают массово, но страна остается лидером Европы по тяжелому весу. Ожирением среди островитян страдают две трети взрослых и треть детей.



В университете Эксетера ученые разработали компьютерную игру на основе теории академика Павлова. Эта игра формирует в голове человека условный рефлекс, как у собак. Только Павлов исследовал реакцию мозга собаки на любую еду, а британские ученые — человека именно на полезную и вредную еду. То есть даже когда человек находился в большой задумчивости, сидел за работой, его рука сама нащупывала очертания винограда, а не шоколада.



Умом все понимают, что можно есть, а что нельзя. Но иногда при виде шоколада мозг отключается. Включаются более сильные механизмы принятия решений. Поэтому психолог Наталья Лоуренс придумала компьютерную игру, которая учит не думать.



Наталья Лоуренс, психолог, университет Эксетера: «Игра очень простая — видишь полезную еду, нажимаешь на кнопку. Видишь вредную — ни на что не нажимаешь, просто не реагируешь на нее».



Условный рефлекс можно закрепить при помощи небольшого электрического разряда в случае ошибки, но Наталья выяснила, что полезную привычку можно сформировать без членовредительства. Несмотря на то, что, играя в эту игру, никто еще не отрывал тела от дивана, давление тела на диван уменьшается уже через месяц.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.