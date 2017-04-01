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  • 01.04, 12:56
    Тренер Медведевой назвала чемпионский прокат «не лучшим». рекорды, спорт, фигурное катание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Тренер Медведевой назвала чемпионский прокат «не лучшим»

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    Тренер Медведевой назвала чемпионский прокат «не лучшим»

    Тренер Медведевой назвала чемпионский прокат «не лучшим»

      Российская фигуристка Евгения Медведева, феноменально откатав произвольную программу, как и в прошлом году, завоевала золото чемпионата мира и установила сразу два мировых рекорда по набранным баллам.

      Медведева в Хельсинки стала четвертой фигуристкой в истории, дважды покорившей чемпионаты мира, а ведь ей всего 17 лет.

      Илья Авербух: «Хочу как постановщик ее программы этого сезона сказать большое спасибо, что в угоду прыжкам не было предано ни одно из движений, которые мы поставили еще летом, когда программа только набиралась. К чемпионату мира она стала именно такой, какой бы я ее хотел видеть».

      Решившись на прыжок с поднятыми руками, она и тренер Этери Тутберидзе шли на серьезный риск. Но от канадок Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман Медведеву в итоге отделила пропасть.

      Женя, как казалось со стороны, получала удовольствие от катания, не задумываясь над будущими оценками. А потом вдруг неожиданное признание: «прокат не задался, было много сомнительных моментов, я была на грани срыва».

      Евгения Медведева: «Это не связано с волнением, скорее не хватило эмоциональных сил, ехала с мыслями: когда это уже все закончится».

      Но этот вечер на льду Хельсинки закончился подтверждением золотого статуса Евгении Медведевой и тремя олимпийскими лицензиями для России.

      Этери Тутберидзе: «Женя была готова откататься еще лучше. Это не был ее лучший прокат. Но, конечно, я довольна, она стала чемпионкой мира, в зале прозвучал российский гимн, я счастлива».

      Эксперты оценивают катание Медведевой как заявку на подиум в олимпийском Пхёнчхане.

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