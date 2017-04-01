Топ-5 убийственных для фигуры пищевых привычек

Пятерка недели состоит из самых распространенных пищевых привычек, которые заставляют нас болеть, толстеть и жить меньше.

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1. Есть все с хлебом



Многие из нас приобрели эту привычку в детстве — обязательно и непременно брать к обеду хлеб.



Михаил Гаврилов, диетолог: «У нас очень долго на нашей территории были войны: гражданская, Великая Отечественная. И поэтому вот эта корочка хлеба ассоциировалась с жизнью, со здоровьем, с тем, что ты просто будешь жить. С тех пор поменялось все».



Голодные времена давно прошли, но традиция осталась, и она усугубляет всеобщее переедание. Дополнительная проблема в том, что большая часть хлеба сейчас делается из муки высших сортов, то есть той, которая сделана из бесполезной сердцевины зерна. Если вы не можете побороть свою хлебную зависимость, берите хотя бы хлеб цельнозерновой или с отрубями.



2. Чаепития со сладостями



Проблема этой привычки в том, что чаепитие дает временное ощущение сытости, сбивает аппетит. Потом — уже в законный обед — есть хочется не так сильно. Затем снова возникает голод, не дотягиваешь до ужина и устраиваешь новое чаепитие. В итоге оказывается, что за целый день человек съел много сладостей и очень мало нормальной еды. Вернуться к здоровому графику питания очень сложно, потому что сладкое тоже действует на мозг как наркотик.



3. Сладкие напитки вместо воды



Если вы посмотрите на упаковку почти любого пакетированного сока, то в графе «углеводы» увидите — 10 граммов на 100 граммов продукта. Это сахар, которого здесь 10%, то есть в стакане пакетированного сока сахара 20 граммов — это примерно 3–4 ложки сахара. Он не только приносит калории и вредит сердцу, мозгу, иммунитету, ведет к сахарному диабету. Он еще и запускает порочный круг переедания — от сладкого происходит выброс инсулина и потом быстро наступает голод, который заставляет нас есть больше и больше. Сладкие напитки надо употреблять как десерт, после еды и только так.



4. Первое, второе и компот



Еще одна способствующая перееданию привычка — это наша традиция есть многосоставные обеды с большими порциями. Мы боимся не наесться, если не будет салата, супа, второго блюда. Привычку есть не одно, а два-три блюда десятилетиями поддерживали рабочие столовые и прочие предприятия общепита.



В современной жизни и калорийных продуктов стало больше, и затраты энергии у нас уже не такие, как были у предков с их физической работой. В итоге тот же борщ, например, вполне может быть полноценным обедом. Сам по себе, безо всякого второго. Тут уже есть и мясо, и жиры, и углеводы с клетчаткой в виде овощей. Наедаться вполне можно одним основательным блюдом или несколькими маленькими, если душа требует разнообразия.



5. Перекус у телеэкрана



Согласно исследованиям, просмотр за едой телевизора сильно увеличивает количество съедаемого. И особенно заметным этот эффект становится, если показывают что-то увлекательное.



Когда мы что-то жуем не глядя, этот прием пищи как будто выпадает. Диетологи считают, что, когда мы смотрим на еду, включается первая и очень важная фаза насыщения. Запускаются выработка ферментов и процесс пищеварения. А бездумное поглощение еды, наоборот, мешает приходу чувства сытости, не говоря уже о контроле за количеством.